Keith, la pecorella in crisi di identità che crede di essere un cane: adora le coccole

11:03 - Abbandonata dalla mamma, fin da piccola Keith è cresciuta in casa con la sua padrona Anna Burton e così è entrata in crisi d'identità. La pecorella infatti si crede in tutto e per tutto un cane. Si è adattata perfettamente agli ambienti chiusi e più volte ha rubato il cibo dalla ciotola del vero cane di casa. Adora persino guardare la tv e farsi coccolare. La strana storia arriva dal North Yorkshire, una contea dell'Inghilterra del nord-est.