Isole Cies, il gabbiano ruba la GoPro e fa delle immagini meravigliose

Hanno posizionato la GoPro in maniera tale da poter immortalare un gabbiano mentre mangia sul bordo di una terrazza del faro delle Isole Cies, in Galizia. Ma non si aspettavano di certo che il volatile potesse rubare la loro telecamera, facendo una registrazione sorprendente della costa che per loro sarebbe stata impossibile. Dopo la paura di perdere la GoPro e il tentativo di inseguire il gabbiano tutto è finito bene: l'uccello ha lasciato il bottino poco lontano con un video che ha fatto boom di clic in Rete.