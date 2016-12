Irlanda, ogni giorno foca attraversa la strada per chiedere pesce al ristorante

Si chiama Sammy, e ogni giorno attraversa la strada per recarsi al ristorante di pesce che si trova di fronte a casa sua. Nulla di strano, se non fosse che Sammy è una foca e "casa sua" è il porto di Howt, villaggio irlandese non lontano da Dublino. E tutti i giorni la foca elemosina una razione di pesce ai camerieri del ristorante "The Lighthouse Seafood Restaurant".

A volte, come quella ripresa nelle immagini, i camerieri, scocciati per l'insistenza, cercano di cacciare l'animale; il quale, però, non si lascia intimorire facilmente e continua la sua questa finché non gli viene dato ciò che vuole: un bel pesce fresco da mangiarsi in tranquillità nelle acque del porto. Ma non appena le sue richieste sono state soddisfatte, Sammy ricomincia da capo.