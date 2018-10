Irlanda, dopo quattro mesi un cane si ricongiunge alla sua famiglia: la scena è emozionante

Alfie è un cane di razza lurcher, riunitosi alla sua famiglia dopo quattro lunghi mesi in cui si pensava che non sarebbe più tornato. Scomparso a giugno dalla sua casa a Co Kildare, in Irlanda, è stato avvistato a ottobre a Ballinasloe da una donna, che ha subito chiamato la GSPCA - società di Galway per la prevenzione della crudeltà sugli animali. Il momento in cui si riunisce finalmente alla sua famiglia è emozionante e Andrew Kilpatrick, il padre, ha ammesso che il cane è stato fortunato a sopravvivere. Parlando con i media irlandesi, Kilpatrick ha dichiarato: "I bambini non riuscivano a contenere la felicità. La loro speranza e la forza di non arrendersi hanno riportato Alfie da noi".