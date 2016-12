Instagram, tutti pazzi per i cani in campeggio

Tutti pazzi per i cani in campeggio. Dei loro musi che sbucano dagli zaini da trekking, dei loro occhi che guardano l'orizzonte, delle loro zampine che si tengono in equilibrio su una tavola da surf. Questo (e molto altro) è Camping With Dogs, un profilo Instagram che ha conquistato gli appassionati di escursioni con gli amici a quattro zampe.