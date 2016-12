Inghilterra, cavallo in ospedale per l'estremo saluto alla padrona morente

Quando ha saputo che non c'era più niente da fare, Sheila Marsh, 77enne malata terminale di cancro, ha espresso l'ultimo desiderio: rivedere l'amato cavallo Browen prima di morire. Lo staff del Royal Infirmary di Wigan, Inghilterra del Nord, dove Sheila era ricoverata, non potendo far entrare il cavallo nella struttura, le ha concesso di attenderlo nel cortile. Browen si è avvicinato e le ha strofinato il muso sulla guancia. Sheila è morta poche ore dopo quest'ultimo "bacio" che ha commosso il paese.