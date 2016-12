Indonesia, leone "drogato" per offrire ai turisti del Safari Park una foto-ricordo

Sempre più spesso si sentono notizie di leoni maltrattati o uccisi da guardiacaccia perché fuggiti dai luoghi in cui sono rinchiusi. In Indonesia, nel Taman Safari, vengono addirittura "drogati": un video mostra un leone in posa mentre un gruppo di turisti scatta fotografie. Il povero animale tende a lasciar cadere la testa, sintomo di sofferenza e stordimento, e viene quasi sottoposto ad una umiliazione generale: da coraggioso e temuto predatore della savana a "pupazzo" sedato per la gioia dei turisti, che possono così immortalare in uno scatto la loro visita al Parco.