Indonesia, ecco le immagini del primo bradipo albino al mondo

In Indonesia è stato tratto in salvo il primo esemplare di bradipo albino al mondo. Il mammifero era tenuto come animale domestico nell’isola indonesiana di Sumatra. Quando i gruppi di conservazione della fauna selvatica lo hanno scoperto, hanno organizzato un’operazione di salvataggio per recuperarlo. Successivamente il bradipo è stato trasportato in una struttura di riabilitazione per la fauna selvatica, così da garantirgli cure mediche specialistiche.



I bradipi sono membri di una specie di primati in grave pericolo di estinzione e sono, purtroppo, tra i numerosi animali presi di mira dai trafficanti di fauna selvatica in Indonesia. Il Dipartimento di conservazione delle risorse naturali (BKSDA) e l'International Animal Rescue (IAR) si sono occupati di tutta l’operazione e, dopo tutti gli accertamenti, hanno rilasciato il bradipo nel suo habitat naturale: il parco nazionale di Bukit Barisan Selatan. Per consentire il suo monitoraggio, il raro esemplare è stato dotato di un collare radio che consente al team di tracciare la sua posizione e garantisce che non sia vittima di futuri programmi illegali di traffico di animali selvatici.