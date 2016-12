India, macaco adotta un cagnolino

Lo ha salvato istintivamente, come se fosse figlio suo, da un attacco di un cane in strada, poi lo ha preso in braccio e lo ha portato con sé. E' una storia che arriva dall'India e che in queste ore sta commuovendo il web: protagonisti un vecchio macaco e un cagnolino randagio, miracolato dal suo nuovo difensore. I passanti che hanno assistito alla scena sono rimasti talmente colpiti dal gesto del macao da mettere subito a disposizione del cibo per i due. Ancora una volta madre natura stravolge le sue regole, e queste immagini parlano da sole