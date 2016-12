10 novembre 2014 India, leone finisce in un pozzo di 18 metri: ecco il video del salvataggio Il felino ora si trova in un centro specializzato e presto sarà rilasciato in libertà Tweet google 0 Invia ad un amico

08:26 - Un leone asiatico è stato salvato dagli uomini del corpo forestale indiano, a Gujarat. Il felino era caduto in un pozzo profondo 18 metri. A chiamare i soccorsi sono stati gli abitanti del villaggio, dopo aver sentito i ruggiti dell'animale. Per fortuna tutto è finito bene. Ora il leone si trova in un centro veterinario e sarà rilasciato in libertà non appena verranno appurate le sue condizioni di salute.