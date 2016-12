India, coperto di bitume: cucciolo di cane in salvo

Intrappolato in una pozza di bitume, a un passo dalla morte perché impossibilitato a muoversi, lì sul ciglio della strada, in India, tra l'indifferenza della gente. Invece un ragazzo lo nota, lo salva da morte certa, lo ripulisce e gli regala una nuova vita, affidandolo a un'associazione. Così questo simpatico cucciolo di cane non può far altro che sdebitarsi con la sua nuova amica, riempiendola di baci e affettuose leccatine.