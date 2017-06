In viaggio con Fido

Gli animali domestici, tra cani, gatti, criceti, furetti, canarini e pesci rossi, in Italia sono ormai più di sessanta milioni. Il rapporto con la popolazione è insomma di 1:1 e molto presto sarà superato.

Anche se non tutti partono alla volta delle località turistiche con la boccia dei pesciolini sotto il braccio, sta sensibilmente aumentando il turismo "animale", quello cioè dei proprietari che non vogliono o non possono separarsi dal proprio cane o dal proprio gatto.

Come dimostra il reportage de "L'Arca di Noè", è in aumento anche il numero di strutture in grado di ospitare adeguatamente anche i nostri amici animali, nel pieno rispetto di tutti gli altri ospiti di alberghi e stabilimenti balneari che invece alla compagnia dei quadrupedi preferiscono quella umana.