In sella con Camilla, il cane con il casco: eccola in motorino per i vicoli di Napoli

Al codice della strada, che prevede il casco sulle due ruote, non sfugge neanche lei, Camilla, una cagnolina di Napoli, che adora i giri in motorino con il suo padrone, Gennaro. Così sale in sella, si fa sistemare il suo caschetto rosso, si accomoda per bene ed è pronta a partire. Il video che registra tutte le operazioni prima di vedere Camilla e Gennaro sfrecciare per i vicoli del capoluogo campano ha totalizzato in pochi giorni oltre 800mila visualizzazioni.