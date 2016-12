4 dicembre 2014 In Bulgaria spunta un gatto dal pelo verde Nessun sadico vandalo... solo un incidente Gli animalisti si sono subito scagliati contro un ipotetico colpevole. Ma ben presto si è scoperto che il felino aveva fatto tutto da solo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:38 - Ha il pelo verde smeraldo il bel gattone randagio che vive a Varna, in Bulgaria. Dove, per il suo brillante colore, è diventato una vera e propria star. Per il felino del Mar Nero sono scesi in campo alcune associazioni animaliste, che hanno dato il via a una protesta contro colui che gli avrebbe dipinto il pelame con quel colore. In realtà si è scoperto che il gattone ha fatto tutto da solo. Si è andato a rifugiare in un vecchio garage dove si trovavano, abbandonate da tempo, alcune latte di vernice verde. E se le è rovesciate addosso....