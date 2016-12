27 novembre 2014 Il vestito di Natale della mucca Gloria per sostenere gli agricoltori africani L'ente benefico inglese "Send a cow" vuole raccogliere fondi per aiutare piccole imprese sostenibili attraverso la vendita di 20mila cartoline natalizie Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:30 - Quest'anno il Natale "andrà in vacca", ma sarà per beneficenza. La mucca Gloria diventa la prima mascotte dell'istituto benefico inglese "Send a cow", che aiuta gli agricoltori africani raccogliendo fondi per promuovere l'autosufficienza e lo sviluppo di piccole imprese sostenibili basate sulla coltivazione e vendita dei prodotti. La "missione" per questo Natale è quello di raccogliere 20mila cartoline natalizie a tema.

Maglione multi-colore, berretto da Babbo Natale e alberello addobbato: la mucca Gloria si veste a tema per una buona causa. Sperando che il suo "impegno" regali - è proprio il caso di dirlo - un futuro ai contadini africani.