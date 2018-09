Il trenino di mamma-toporagno: oltre tre milioni di visualizzazioni | Video

Si affaccia dal balcone di casa e assiste alla passeggiata in cortile di mamma-toporagno e dei suoi sette figli. Così riprende il tutto in un video. E il "trenino" della famigliola, che si tiene unita per la coda e si muove veloce in maniera sincronizzata, una volta postato su Facebook da Khalid Al Siyabi, in poche ore registra oltre tre milioni di visualizzazioni. Uno spettacolo da... non perdere.