Si reggono a stento sulle loro zampe instabili; piccoli, così piccoli, che avrebbero rischiato la morte se non fossero stati salvati da Joel Rosenthal del Point of View Farm Wildlife Sanctuary, in Hillsboro, nel West Virginia. Un bel giorno si incontrano e scoppia "amicizia" a prima vista. Protagonisti di un tenero video sono l'orso nero Boog e un cucciolo di cerbiatto. In natura, una scena incredibile il faccia a faccia tra predatore e preda.