Il primo bagnetto della tartaruga più vecchia del mondo

Cento e forse più colpi di spugna insaponata per far tornare il carapace lucente. Una bella strigliata nel primo bagnetto della sua vita per Jonathan, una tartaruga gigante di 184 anni, ospite d'onore del parco di Plantation House, nell'Isola di Sant'Elena, nell'Oceano Atlantico, per essere la testuggine più vecchia del mondo.