Il piccolo Kyle supera l'handicap grazie all'amicizia di Miracle

Kyle, un bambino scozzese colpito da paralisi cerebrale e malato di autismo, ha ripreso a vivere grazie all' affetto di Miracle, il cane salvato dai genitori del piccolo da morte certa in Thailandia. A coronamento della vicenda Miracle ha vinto il premio ''Amici per sempre''.



Ecco Miracle, il cane eroe di Francesco Mombelli

L' animale era stato trovato su un camion, picchiato a sangue da trafficanti che l'avrebbero mandato al macello per essere servito sulla tavola dei ristoranti tailandesi. Fortunatamente la mamma di Kyle, vedendo le foto diffuse dalle autorità, riesce a farlo arrivare in Scozia per accoglierlo nella sua famiglia. Ora, grazie a Miracle, l'handicap non è più una barriera insuperabile per Kyle.