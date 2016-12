7 maggio 2015 Il paradiso dei suini è in Pennsylvania: servizi termali e massaggi per maiali Il trattamento preferito dagli "ospiti" di questa particolare Spa è quello rilassante con candele aromatiche, mentre non gradiscono molto la pedicure Tweet google 0 Invia ad un amico

10:37 - Servizi termali esclusivi, bagni con massaggi completi e trattamenti a base di oli essenziali: sono solo alcune delle offerte di un'esclusiva Spa per suini. La "Lula's Piggy Spa" è un vero paradiso per maiali e si trova all'interno della "Ross Mill Farm", nello Stato americano della Pennsylvania. Il trattamento preferito dagli "ospiti" è quello rilassante con candele aromatiche, mentre non gradiscono molto la pedicure.