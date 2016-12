Il gatto Blue e le sue sorelle hanno trovato una famiglia: finito il calvario dei tre gattini ciechi

Lieto fine per Blue e le sue sorelle Meadow e Little Willow, tre gatti abbandonati a Dubati dopo essere diventati ciechi per mancanza di cure. Adesso possono contare sull'amore incondizionato della loro nuova padrona, che ha addirittura creato una pagina Facebook per raccontare la storia di questi sfortunati micetti.

Le loro disavventure erano cominciate nel Natale del 2014, quando erano stati trovati in un magazzino abbandonato a Dubai. Avevano già perso la vista a causa di una febbre che non era stata trattata dal loro proprietario precedente. A quel punto erano stati accolti da un gattile e lì Blue era stato adottato ma senza le due sorelle. I primi giorni nella nuova casa si erano rivelati per lui un inferno: senza la sua famiglia, il gatto ha continuato a piangere finché, a febbraio dello scorso anni, Catherine non lo ha adottato insieme a Meadow e Little Willow.