Il dobermann e la bimba di 4 anni: un'incredibile amicizia

Siena Prucha, di 4 anni, ha un'improbabile amicizia con un dobermann di nome Buddha. Le loro avventure sono documentate dalla mamma di Siena su Instagram, nell'account "Cutie and the Beast", che ha fatto boom di follower. Succede a Seattle. Buddha è così rispettoso della piccola che si farebbe fare qualunque cosa, anche farsi dare una passata di smalto. Vedere per credere.