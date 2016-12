Il cucciolo deve attraversare: la famiglia di elefanti blocca la strada

13:46 - Attraversare la strada è sempre pericoloso, si sa, soprattutto per i piccoli. E i cuccioli di elefante, nonostante la stazza, non fanno eccezione. Ecco allora che per far attraversare a un piccolo una strada all'interno del Kruger National Park in Sud Africa, tutta la famiglia di elefanti blocca le auto finché il cucciolo non è passato.

Elefanti bloccano il traffico per attraversare