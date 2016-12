Il coniglio gigante cerca una nuova casa "Atlas è amichevole e curioso"

E' un coniglio, si chiama Atlas e ha sette mesi. Segni particolari: è gigante ed è diventato troppo grande per il suo attuale padrone. Questo bellissimo esemplare cerca così una nuova casa, come annuncia la sede scozzese dell'associazione scozzese Spca, Society for the Prevention of Cruelty to Animals. "E' un coniglio amichevole e curioso e non disdegna coccole e attenzioni", racconta la responsabile del centro di Glasgow, Anna O'Donnell.