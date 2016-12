Il chihuahua spaventa un alano, quando le dimensioni non contano

09:00 - Non sempre le dimensioni fanno la differenza e l'esilarante video caricato da Matt Sorrels su Youtube qualche giorno fa ne è la prova. Duke, l'alano di Matt, incontra per la prima volta il chihuahua della madre di Matt e ne viene spaventato a morte. Meno di due kg di cagnolino affrontano un bestione di oltre 50 kg e lo mettono in fuga. Duke prima si ritrae verso il padrone e poi si arrampica terrorizzato sul divano per sfuggire alla furia del chihuahua.





L'incubo dell'alano finisce quando un altro cane entra sul "ring" e chiude la contesa. "Mi accontento del fatto che Duke - commenta divertito Matt - non si sia spaventato tanto quanto quella volta che se la fece addosso davanti a un pulcino". Non esattamente un cane da guardia.