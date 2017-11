Il cavallo Oliver non ce l'ha fatta: crollato e morto per la fatica e il caldo

14 agosto 2017 17:00 Il cavallo Oliver non ce lʼha fatta: crollato e morto per la fatica e il caldo Il quadrupede era "impegnato" a Messina nel cosiddetto galoppo turistico con i tipici carretti siciliani

Non ce l'ha fatta Oliver. Il cavallo che, ogni giorno a Messina, era impegnato nel galoppo turistico con i tipici carretti siciliani, è morto, probabilmente per il troppo caldo o per la fatica. Il protagonista principale delle foto ricordo dei vacanzieri, il simbolo della città siciliana si è accasciato a terra dopo aver svolto ancora una volta, per l'ultima volta, il suo compito che tanta gioia portava ad adulti e piccini.

Inutili i soccorsi dell'Azienda sanitaria provinciale e del Dipartimento di Veterinaria dell’Università di Messina. Inizialmente non si pensava che Oliver fosse in pericolo di vita, anzi, sembrava che dopo il malore le sue condizioni stessero migliorando. Poi, il tragico epilogo: il cavallo era giunto alla sua ultima corsa. E, come spesso accade, le disgrazie diventano l'occasione (purtroppo troppo tardi) per riflettere. Si rincorrono le ipotesi ma, se vogliamo, anche le certezze: perchè per far morire un cavallo in quel modo evidentemente di fatiche ne deve aver fatte molte.