Il cane vero non dà tregua al cane robot: "Il migliore amico dell'uomo sono io!"

La Google Boston Dynamics lo ha presentato poco più di un anno fa ed è sicuramente un gioiellino di tecnologia robotica. Ma il cane robot a qualcuno non piace. Ai cani veri per esempio! Come dimostra questo video in cui un terrier abbaia senza sosta all'omologo d'acciaio fino a "metterlo in fuga". Il cane si chiama Alex e appartiene a Andy Rubin, il co-fondatore di Android, che in precedenza ha guidato il programma di robotica di Google.