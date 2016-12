Il cane scarta il pacco regalo sotto l'albero di Natale e trova... il padrone!

Nel mondo anglosassone - e sempre di più anche da noi - a Natale si usa comprare un regalino proprio per tutti i membri della famiglia, animali domestici compresi. Il più bello l'ha ricevuto Trouble, un cagnolino inglese: per lui niente cappottini, ossa giocattolo né una razione extra di cibo per cani. No, sotto l'albero Trouble ha trovato incartato il suo padrone, tornato a casa per le vacanze natalizie.



Noel Parsons, 30 anni, si è "travestito" da pacco regalo e ha lasciato che il suo dolce Bolognese strappasse la carta dorata con le zampine, saltellandogli intorno e abbaiando sempre più eccitato. E quando finalmente Trouble ha scoperto il suo dono di Natale, la reazione è stata incontenibile.

