I randagi non amano la pulizia? Ecco la storia del cane e dello spazzino | Video

Alla vista dello spazzino con la scopa si mette a pancia in su e si lascia coccolare... a colpi di ramazza. Il video postato da un utente di Reddit mostra un meticcio che allevia la sua vita randagia grazie ai "massaggi" un po' vigorosi che il suo amico operatore ecologico ogni giorno gli riserva con la sua scopa in frassino. Un piacere per il cane e uno spassoso diversivo per lo spazzino e chi assiste alla scena.