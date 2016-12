12 febbraio 2015 I mille volti del fotogenico Rupert,

il cane che si crede un uomo Da vigile a spazzaneve, da musicista a maghetto... Un trasformista a quattro zampe Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:01 - Colazione in vestaglia con tanto di quotidiano del giorno accanto al caffelatte. In tenuta sportiva pronto a una sfida a tennis. Elmetto da pompiere accanto all'estintore. E ancora spazzaneve, musicista, poliziotto, boscaiolo, sarto... Tutto rigorosamente su due zampe, proprio come fosse un uomo. Sono i mille volti o, meglio, musi, di Rupert, il cane più trasformista del mondo, ritratti negli scatti della sua padrona, Janet Burton.