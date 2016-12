I leoni Jora e Black assaporano la libertà dopo una vita passata in un circo bulgaro

Jora e Black sono due leoni di otto anni. Per la maggior parte della loro vita hanno fatto parte di una compagnia bulgara che faceva spettacoli nell'Est Europa e in Turchia. Quando la Bulgaria ha vietato esibizioni con animali, circa un anno fa, i due felini sono stati abbandonati e rinchiusi per mesi in carri bestiame. Finalmente la fondazione Born Free è riuscita a salvarli. Riportati in Sudafrica Jora e Black hanno assaporato, per la prima volta, il gusto della libertà e sono tornati nel loro habitat naturale.