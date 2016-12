29 gennaio 2015 I cani sposati spopolano in Rete: per Pete e Tally centinaia di follower I proprietari dei due animali postano regolarmente su Instagram immagini di vita vissuta, raccogliendo l'ammirazione di una folla di curiosi che vogliono sapere come procede la storia d'amore Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:15 - Si chiamano Pete e Tally, sono sposati e conducono una normalissima vita di coppia. Nulla di strano, se non fosse che sono due cani, che con la loro storia d'amore (organizzata a dovere dai padroni) stanno spopolando in Rete: su Instagram i due cuccioloni pubblicano regolarmente le loro immagini di vita vissuta, raccogliendo centinaia di follower curiosi di sapere come procede la relazione, quasi fosse una soap opera.