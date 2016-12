13 gennaio 2015 I cani abbandonati modelli per un giorno Photoshop usato per una giusta causa Le foto visionarie realizzate da Stuart Holroyd per aiutare Kayte e il suo centro per le adozioni a Cipro Tweet google 0 Invia ad un amico

10:49 - Stuart Holroyd un po' di tempo fa ha conosciuto Kayte e i suoi cuccioli durante una vacanza a Cipro. Si tratta di cani abbandonati di ogni età che lei cura con amore e cerca di far adottare in altri Paesi (dato che nel suo mancano le leggi contro il maltrattamento sugli animali). Stuart è un fotografo, e intenerito da questa storia, ha deciso di aiutare a modo suo Keyte nella sua raccolta fondi per la cura degli amici a quattro zampe (il sito per il fundraising è "youcaring"). Il risultato è sorprendente.