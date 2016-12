I 20 cuccioli di animali più carini (e coccolosi) del web

Sta arrivando l'inverno. E, anche se per il calendario mancano ancora più di due mesi, il freddo di questi giorni non sembra lasciare scampo. Ecco quindi una galleria di venti teneri cuccioli di animali, di diversa specie e dimensione. Che, pur non aiutando troppo con gli spifferi di vento, vi “scalderà” almeno un po' il cuore.