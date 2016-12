22 aprile 2016 10:17 Hunter e lʼalano che lo ha fatto tornare a camminare Una storia commovente arriva dal Maine (Usa): un bambino di 10 anni, con paralisi cerebrale, con lʼaiuto di Wendy, cane addestrato alla sua riabilitazione, sogna di scalare lʼEverest

"Un giorno scalerò l'Everest con Wendy": è il desiderio di Hunter VanBrocklin, un bambino di 10 anni del Maine colpito a 2 da paralisi cerebrale e operato di recente all'anca per tornare a camminare. E a farli muovere i suoi passi non è un classico deambulatore, ma un alano, Wendy appunto, cane addestratto per questo tipo di servizio terapeutico. Da quasi un anno i due sono inseparabili, fanno escursioni sulle montagne del Maine e sognano alla grande. Tante escursioni e alte vette da scalare li aspettano

I medici affermano che ci vorranno ancora 18 mesi perché Hunter torni a camminare di nuovo. "E' bello vederli crescere insieme", afferma la mamma del piccolo, che aggiunge: "Per lui è come avere un genitore in più: Wendy non gli toglie gli occhi di dosso, neanche la notte quando vanno a dormire".