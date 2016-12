Hulk, il pit bull più grande al mondo

23:27 - Hulk è un pit bull terrier da guinness. Il cucciolone anche se ha solo 18 mesi infatti pesa 80 chilogrammi. Vive nel New Hampshire, in Usa, con Marlon e Lisa che hanno un canile specializzato nell'addestramento di pit bull per la guardia e la protezione dei proprietari. Entrambi sono orgogliosi del loro mega-cucciolo e felici del fatto che sia il migliore amico del loro figlioletto di tre anni, Jordan, che spesso e volentieri si fa portare a spasso salendogli in groppa.