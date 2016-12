Hank, il cane obeso che viaggia solo in prima classe con letto-cuccia personale

Comodamente accoccolato nella sua cuccia-letto munita di rotelle, Hank si è presentato così all'aeroporto internazionale di Los Angeles. E' stato accolto come una star, tra i tanti flash dei curiosi. E il cane obeso viaggia solo in prima classe. Trovato in un canile in California, Hank è stato adottato dall'interior designer Kari Whitman. L'animale è ingrassato a causa di un malattia e ora si muove solo a bordo della sua cuccia-letto.