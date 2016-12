Halloween, anche gli animali si preparano: body painting horror per cani e cavalli

Chi ha detto che un animale non può festeggiare Halloween? Cani, mucche e cavalli (e i loro padroni) sembrano avere le idee ben chiare e, per non farsi trovare impreparati, stanno già testando il loro travestimento: una sorta di radiografia vivente che, con un po' di body painting (la tinta, sia chiaro, non è tossica e con un bagnetto tutto svanisce), li trasforma in creature davvero horror.