Guadagni milonari per Grumpy cat, il micio scontroso: la padrona lascia il lavoro

18:46 - Un po' di sano cinismo e un animale domestico con un'espressione imbronciata: è ciò che ha fatto la fortuna di Tabatha Bundesen, padrona del Grumpy cat (gatto brontolone) lanciato dal web che era un meme ed ora è un milionario. Ha un manager, un autista privato e una macchina con vetri oscurati per le sue trasferte. D'altra parte, scrive il Daily Mail, ha fatto guadagnare alla padrona più di star del calibro di Nicole Kidman, Cameron Diaz e Matthew McConaughey.



Il suo video di esordio su Youtube ha superato i 16 milioni di visualizzazioni. La pagina Facebook 7 milioni di like, il profilo Instagram mezzo milione di follower. Una fortuna inarrestabile, che Tabatha e il manager del felino, Ben Lashes, hanno saputo sfruttare ampiamente: oltre a magliette, tazze, cover e calendari, Grumpy cat ha pubblicato un libro, all'8° posto nella classifica dei bestseller del New York Times. Ha fatto un film, la cui data di uscita è stata la più twittata di sempre. Produce perfino una sua bevanda, il Grumpuccino.



A Tabatha non è rimasto che lasciare il lavoro, presso una catena di ristoranti, per seguire l'agenda del fortunato (forse) micio. Anche perché gatto e padrone sono molto richiesti: intervistati dal Wall Street Journal e da Forbes, Time gli ha dedicato una copertina, vive assediato dai paparazzi e dai fan, ed è un assiduo partecipante degli show televisivi americani. Tra cui uno di wrestling, giusto per non essere troppo sdolcinati.