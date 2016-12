Grecia, capra finisce appesa per le corna ai fili dell'alta tensione

Tra le cose assurde che possono capitare c'è quella di vedere... una capra appesa ai fili dell'alta tensione come un panno steso ad asciugare. E' accaduto in Grecia dove il povero animale è finito agganciato per le corna ad alcuni metri di altezza, probabilmente dopo essersi incastrato in un punto in cui i fili erano più vicini al terreno. Dopo alcuni tentativi tutt'altro che semplici la capra è stata salvata da un gruppo di persone.