Grande quanto un gattino: ecco il gigante dei ragni, la Tarantola Golia

Piotr Naskrecki è un entomologo statunitense e in uno dei suoi ultimi viaggi nella foresta pluviale del Suriname ha avuto un incontro veramente insolito e che per molti sarebbero potuto essere scioccante: quello con un esemplare di Tarantola Golia, ovvero il ragno più grande del mondo. Enormi, possono essere lunghi fino a 30 cm, e spaventosi, questi ragni sono in realtà innocui per l'uomo, ma con le loro zampe sono capaci di rompere le ossa di piccoli roditori.