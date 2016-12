9 ottobre 2014 Gran Bretagna, la curiosità gioca dei brutti scherzi... anche a una mucca Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un veterinario Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:06 - La curiosità gioca dei brutti scherzi. Se ne è accorta suo malgrado anche questa mucca, nel Lincolnshire, in Gran Bretagna, rimasta incastrata con la testa nella feritoia di un fortino. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un veterinario che ha sedato l'animale, nell'attesa, durata quattro ore, che la finestrella venisse ampliata per permettere la liberazione della mucca.