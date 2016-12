Gran Bretagna, cervo ferito sul ciglio della strada: soccorso e salvato

È una bella storia natalizia quella che arriva dal Surrey, in Gran Bretagna, dove Simon Cowell, presentatore tv e autore della serie Wildlife SOS è stato chiamato per soccorrere una cerva ferita sul bordo della strada. A fatica, imbrattandosi le mani del sangue del povero animale, l'uomo è riuscito a sollevare i suoi 50 chili di peso e a caricarlo in macchina con estrema delicatezza.



"Lo stress della cattura a volte può addirittura uccidere questi animali", ha spiegato Cowell, da sempre impegnato nella difesa della fauna in Gran Bretagna con la sua Wildlife Aid Foundation.



La cerva è stata portata dal veterinario, che ha suturato le ferite e le ha somministrato degli analgesici. Poi, nel giro di appena due ore, è stato il suo stesso salvatore a riaccompagnarla fra i boschi, malgrado fosse ancora impaurita e stentasse a camminare.



"Su, da brava, so che sei ammaccata, ma ce la puoi fare", l'ha incoraggiata dolcemente Cowell, finché l'animale non è riuscito a rimettersi in piedi e a tornare nel suo habitat naturale.