Gli rubano il cane in Georgia, lo trova 8 anni dopo a Denver, in Colorado

19:49 - Era soltanto un cucciolo quando gliel'hanno rubato, otto anni fa, nella sua casa in Georgia. Oggi, a distanza di tanto tempo, Mike Nuanes ha ritrovato il suo cagnolino, razza shihtzu. Era a Denver, in un ricovero per cani, ed è stato riconsegnato al legittimo padrone.

Siamo nella contea di Fulton, vicino ad Atlanta: Mike riceve la telefonata dal volontario del rifugio per cani di Denver, il quale sostiene di avere uno shihtzu che gli apparteneva. L'uomo ha già quattro cani. Va a controllare e risponde che gli animali erano tutti lì con lui, a casa. Il volontario però gli fa notare che il cane si chiama Jordan. E' proprio il cucciolo che gli era stato rubato 8 anni fa. "Non riusciva a crederci - racconta Mike -. Ero comunque ottimista, sapevo che non poteva essere andato ad Atlanta da solo per cui ho sempre pensato che qualcuno si sia occupato di lui in tutti questi anni".



Sembra che il cane sia stato ritrovato per strada da qualcuno, che lo ha subito portato al rifugio. Era ridotto molto male: aveva le pulci, gli mancava il pelo ed era sottopeso. Attraverso il chip, al rifugio per cani, riusciti a risalire al suo vero padrone. E Nuanes è subito volato a Denver per riprendersi il cagnolino: l'incontro con il suo Jordan è stato filmato e subito postato su Twitter.