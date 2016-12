10:09 - Se vi serve un aiuto in casa per tenere i vostri figli, forse potreste chiedere al vostro gattino. Per trasformarlo in un vero e proprio babysitter bastano un dondolo e una cordicella: pochi secondi e il gioco è fatto. Come dimostra questo video, che sta spopolando online, il gatto si divertirà giocando e per vostro figlio sarà una gioia.