Giappone, scimmia fugge dallo zoo: per catturarla i soccorritori la devono prendere al volo

Incredibile salvataggio di una scimmia in Giappone. Il primate, fuggito da uno zoo, ha pensato di rifugiarsi in cima a un palo della luce. Una volta individuato i veterinari hanno escogitato un sistema per catturarlo alquanto discutibile. Lo hanno sedato a distanza e hanno aspettato che cadesse come una pera dall'albero per acciuffarlo con un telo. La cattura alla fine è riuscita, quindi voto 10. Per la tecnica invece il voto è insufficiente.