Giappone, riccio in estasi grazie a un rilassante massaggio sulla pancia

Zampe distese, occhi chiusi e testa all'indietro per godersi al massimo qualche attimo di relax. Il massaggio sulla pancia manda letteralmente in estasi questo simpatico riccio. E il video, girato da un cittadino giapponese e pubblicato sui social network , ha conquistato la Rete. Così come gli altri filmati e le fotografie che ritraggono la vita del divertente animale con gli aculei.