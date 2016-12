Giappone, leone assalta bimbo allo zoo: il vetro salva la vittima

Tra preda e predatore c'è un vetro a salvare la vita alla prima. Ed è il vetro di recinzione dei leoni quello che ha frenato la corsa e ha fatto battere il grugno al re della foresta rinchiuso nello zoo giapponese di Chiba, che aveva scelto come pasto un piccolo visitatore di due anni. A riprendere l'assalto lo smartphone del papà del bambino: le immagini sembrano prese da una gag comica.

Il filmato amatoriale, diffuso dal canale nipponico Ntv News 24, mostra la belva feroce che entra nella recinzione, mentre il bimbo con impermeabilino giallo batte al suo vetro, richiamando la sua attenzione. Quando il piccolo si gira in direzione dei genitori, il leone sferra l'attacco, che nella savana poteva essere letale.



Ma a mettere un limite alla crudele legge della natura c'è quel vetro trasparente che fa fallire l'attacco. Come se nulla fosse, poi, l'animale si allontana, mentre la preda che ha scampato il morso delle sue fauci e le unghie della zampata si tocca la testa per la botta ricevuta. Dal vetro.