08:11 - Lo zoo giapponese di Nagasaki ha un modo molto ingegnoso di spostare grandi quantità di animali tra i propri spazi. Per far passare i porcellini d'India da un recinto a un altro, la direzione del parco ha pensato bene di utilizzare una passerella sospesa sopra la quale gli animaletti sono passati in una ordinatissima e adorabile fila.