Giappone, cervi a spasso sulla strada ferrata fanno impazzire gli utenti Twitter

Adorabili animali... Anche quando fermano la corsa di un treno, obbligando centinaia di persone a fare tardi. Accade, e non di rado, nella campagna giapponese della prefettura di Iwate . Dove un gruppo di quattro cervi masch i è stato notato più volte passeggiare indisturbato sui binari della ferrovia. E se c'è un treno in arrivo... pazienza. Si adegui all'andatura dei quattro animali. Come documentano i numerosi scatti degli utenti Twitter , che immortalano i quattro eleganti animali mentre passeggiano sulla strada ferrata.

Un disagio che, nel Paese del Sol Levante, non si verifica soltanto a Iwate: i cervi sono stati avvistati anche sui binari che attraversano l'isola di Hokkaido. Dovunque, il macchinista tenta di disperdere il piccolo gruppo suonando il clacson... Ma, se i cervi non se ne vanno e continuano la loro tranquilla passeggiata, non c'è molta scelta: il treno rallenta e li segue, con gli inevitabili ritardi. I passeggeri però sembrano gradire. E allora, perché non sfruttare l'occasione per fare di questo fenomeno un "business"? Una proposta viaggio per tutti i fan dei cervi.